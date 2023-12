Une journée ensoleillée et douce est attendue ce lundi 4 décembre 2023 en Tunisie.

Le ciel sera dégagé dans la plupart des régions du pays, avec quelques passages nuageux possibles en fin de journée sur les régions côtières.

Les températures minimales seront comprises entre 10 et 15 degrés Celsius, et les maximales entre 18 et 23 degrés Celsius.

Vent

Le vent soufflera faiblement de secteur nord-ouest, avec des rafales pouvant atteindre 30 km/h en bord de mer.

Humidité

L’humidité relative sera comprise entre 40 % et 70 %.

Pluie

Il n’y a pas de risque de pluie prévu pour la journée du lundi 4 décembre 2023.