La Tunisie n’est pas toujours un site accueillant et hospitalier pour les jeunes talents. C’est du moins si on croit son classement mondial dans le rapport annuel 2023 de l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD), « Global Talent Competitiveness Index (GTCI)».

Concocté en partenariat avec Portulans Institute, institut d’enseignement et de recherche indépendant, ce rapport, qui fournit des informations sur les principales destinations des jeunes talents à l’échelle mondiale, a classé la Tunisie à la 92ème sur un total 134 pays listés.

La méthodologie du rapport repose sur une évolution comparative mesurant la capacité des pays listés à attirer les talents. Le principe étant, l’attractivité d’un pays ne se limite à pas à la réussite économique mais englobe également sa capacité de fidéliser les jeunes talents qui viennent s’y installer.

En 2023, la Tunisie a reculé d’une place par rapport à 2022 classée 91ème, de 10 places par rapport à 2021 (81ème) et de 27 places en comparaison avec le classement de 2015 (65ème). Il faut dire que cette baisse d’attractivité s’est détériorée et aggravée au fil des années, plus exactement depuis le milieu de l’année 2010.

Avec son classement à la 16éme place au niveau régional, la Tunisie demeure parmi les pays les plus avancés d’Afrique du Nord pour la production de talents voire aussi, pour sa capacité de de les retenir. Elle est, cependant, de moins en moins en capacité de les doter de compétences techniques ou d’attirer des talents de l’étranger.

Concrètement, comparée aux autres pays de la région, la Tunisie apparaît mieux lotie que le Maroc (99ème) et l’Algérie (102ème) mais moins bien que l’Égypte (88ème). Selon l’indice de l’INSEAD, les 4 pays d’Afrique du Nord sont les moins compétitifs de la région méditerranéenne.

Au niveau mondial, la Suisse, Singapour et les Etats Unis conservent leur position de leaders en matière de compétitivité des talents. Les pays européens dominent largement le TOP des 25 avec 17 pays.

ABS