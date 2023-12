L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté hier soir le budget du ministère de l’éducation pour l’année 2024. Ce budget, qui s’élève à 7,91 milliards de dinars, représente environ 15 % du budget de l’État.

Dans son discours lors de la séance plénière consacrée à la discussion du projet de budget, le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a souligné l’engagement de l’État à promouvoir le secteur de l’éducation. Il a notamment évoqué l’augmentation du salaire des enseignants suppléants jusqu’à la régularisation de leur situation, la lutte contre l’échec et le décrochage scolaire, la révision des systèmes d’orientation et d’information scolaire, et l’amélioration de l’infrastructure et des services scolaires.

Le budget adopté par l’ARP témoigne de l’importance que le gouvernement tunisien accorde au secteur de l’éducation. Les mesures prévues par le ministre de l’Éducation devraient contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement et à garantir l’accès à l’éducation pour tous les Tunisiens.