Tesca déploie son activité Seat Components en Tunisie avec le lancement de sa nouvelle et troisième implantation qui démarre ses productions par la découpe et confection des coiffes d’appui-têtes pour les groupes Volkswagen, Stellantis et l’alliance Renault-Nissan.

D’une surface de 5000 m², localisée près de Nabeul et employant à ce jour 350 personnes, cette usine vient s’ajouter aux sites de production tunisiens déjà installés à proximité : Tesca Tunisia et Tesca Grombalia.

Le groupe est présent en Tunisie depuis l’an 2000.