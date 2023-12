Des startups parmi les plus performantes en Tunisie vont présenter leurs produits et services et technologies novatrices de lutte contre les changements climatiques, lors d’un évènement parallèle qui se tiendra, le 2 décembre 2023, en marge de la Conférence des Parties sur le Climat de l’ONU (COP 28), de 9h00 à 11h30 au Pavillon de la Francophonie par le Ministère de l’Environnement, la GIZ, FIPA-Tunisia et le CITET.

Cet évènement qui aura pour thème, “l’Innovation Technologique et l’Entreprenariat Vert en Tunisie : un catalyseur de la lutte contre les changements climatiques”, permettra à ces jeunes pousse de proposer leurs solutions technologiques novatrices pour relever les défis climatiques devant divers acteurs internationaux.

La rencontre à laquelle devrait assister la ministre de l’Environnement, permettra également, de présenter les principaux acteurs tunisiens impliqués dans cette nouvelle dynamique et de mettre en exergue les opportunités d’une telle démarche dans le développement de l’investissement et de l’économie, la création des Startups et la promotion de l’emploi.