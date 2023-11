La Fédération Tunisienne du Théâtre a dénoncé, mardi soir, l’exclusion des spectacles de théâtre amateur du programme des 24èmes Journées théâtrales de Carthage (JTC), prévues du 2 au 10 décembre 2023.

Dans un communiqué, la Fédération a qualifié l’absence de ce genre de théâtre de “dangereuse et sans précédent dans l’histoire du festival”.

“Les responsables de la programmation aux JTC ont exclu les spectacles des troupes de théâtre amateur, malgré étant toujours présentes dans la programmation au cours des éditions précédentes du festival”, a déclaré le président de la Fédération, Mohamed Morjane.

“Le théâtre amateur qui a été témoin de la naissance des JTC, a souvent été représenté dans cette manifestation depuis sa création en 1983”, a-t-il expliqué.

Morjane a rappelé l’oeuvre des plusieurs hommes de théâtre amateur ayant contribué à la création des JTC il y a 40 ans, avec notamment feu Moncef Souissi et autres figures du théâtre national. Il a mentionné “les troupes de théâtre amateur du Kef, Sfax et Gafsa ayant adhéré à ce projet et qui sont parmi les piliers de cet événement”.

Il a souligné que la programmation des représentations du théâtre amateur a souvent été organisée dans trois espaces de la Capitale: la Maison de la culture Ibn Rachiq, la Maison de la culture maghrébine Ibn Khaldoun et le Centre culturel universitaire Houcine Bouzaiene.

Il a noté que les spectacles du théâtre amateur sont peu coûteux, faisant savoir que le coût d’une seule représentation ne dépasse pas les 1500 dinars, estimant que certaines troupes peuvent bénéficier de fonds publics alloués par le département des arts scéniques et des arts audiovisuels au ministère des Affaires culturelles.

Morjane souhaite une présence “symbolique au festival” et lance un appel au comité directeur des JTC, présidé par l’homme de théâtre et universitaire Moez Mrabet