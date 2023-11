Si on s’amuse à établir un parallèle entre les publicités faites aux véhicules dans les chaînes de télévision européennes et tunisiennes, on remarque qu’autant les premières s’emploient à promouvoir, exclusivement, le véhicule électrique avec des facilités de paiement autant nos chaînes continuent, à contre-courant, à faire la publicité pour les véhicules à moteur thermique sans aucun avantage.

Tout semble indiquer qu’on est en train de transformer le marché tunisien en une poubelle pour les véhicules à moteur thermique que l’Union européenne a décidé de n’en plus fabriquer, à compter de 2035. Le moins qu’on puisse dire, c’est déprimant.

Heureusement, dans cette grisaille, il y a toujours une lueur d’espoir. Elle nous vient, cette fois ci, de la société Bako Motors, startup tuniso-allemande. Cette dernière a lancé, ces derniers jours, sa première voiture électrique.

Elle sera disponible pour la commercialisation sur le marché tunisien dès le mois d’avril 2024, et ce, à partir de 15.000 dinars. Au regard des difficultés que rencontrent les Tunisiens pour se déplacer dans les villes, avec ce prix cette voiture devrait être vendue comme des petits pains.

La nouvelle voiture Bako Motors sera dotée de trois places et se déclinera en deux versions, avec des vitesses maximales de 45 km/h et 90 km/h.

Il faut reconnaître que Bako Motors, qui ambitionne dans sa stratégie de conquérir des marchés plus grands (Mena et l’Afrique) n’est pas à son premier exploit en matière de transition énergétique.

Au cours du premier trimestre 2023, elle a mis six tricycles électriques solaires à la disposition de six villes tunisiennes, en vue de renforcer les infrastructures régionales de santé.

Assemblés au sein de l’usine de la startup, dans la zone industrielle de Mghira (gouvernorat de Ben Arous), ces tricycles électriques équipés de panneaux photovoltaïques sur le toit ont été remis aux structures de santé des villes d’El Guettar (Gafsa), de Gabes, de Kairouan, de Kasserine, de Midoun (Médenine) et de Tozeur, pour leurs campagnes de vaccination et de sensibilisation.

ABS