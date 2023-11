La compétition officielle de la 24ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) est composée de 11 spectacles produits par des structures théâtrales professionnelles tunisiennes, arabes et africaines.

Les pièces qui sont dans la course aux Tanits des JTC représentent la Côte d’Ivoire, l’Algérie, l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, la Syrie et la Tunisie avec ” Echapper au Repentir ” d’Abdelwahed Mabrouk et ” La Ferme ” de Ghazi Zaghbani.

Le jury de la compétition officielle est présidé par le Tunisien Wahid Essaâfi, qui sera entouré de Pierre Abi Saab (Liban), Jo?o Branco (Cap Vert), Naima Zitan (Maroc) et Odile Katese (Rwanda).

Une sélection de 62 spectacles de 28 pays des quatre coins du monde est au programme de cette édition prévue du 2 au 10 décembre 2023 dans divers espaces culturels de la Capitales. Les spectacles sont répartis entre 16 sections y compris les Colloques, les Workshops, les Rendez-vous JTC, Paths, Screening, Expo et Cap.

Rappelons qu’en raison de la conjoncture exceptionnelle dans les territoires palestiniens occupés et la guerre contre la Bande de Gaza qui continue depuis le 7 octobre dernier, le comité directeur présidé par l’homme de théâtre Moez Mrabet, directeur artistique des JTC, a décidé l’annulation des festivités lors des cérémonies d’ouverture et de clôture.

Voici la liste des 11 spectacles dans la Compétition officielle des JTC :

ECHAPPER AU REPENTIR

Abdelwahed Mabrouk

Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Tozeur (Tunisie)

TERRE DE DEMENCE

Houssine Mokhtar

Le théâtre régional Ben Hnia Mahfouh (Algérie)

MUTE

Sulayman Al Bassam

Sabab production (Koweït)

ANTIGONE

Hakim Harb

Théâtre Al Rahala (Jordanie)

CHAMS

Amin Boudrika

Corp’Scène (Maroc)

DERNIER VERDICT

Raoudha Cherif

General Organisation of Cultural palaces Cultural Palace Al Giza (Egypte)

VOYAGE

Meher Salibi

Sima Performing Arts (Syrie)

GOOD MAN’S SONG

Mohannad Karim

Dibba Al Hisn Theater (Emirats Arabes Unis)

ESPOIR

Jaouad Assadi

Troupe nationale de théâtre (Irak)

220 LOGEMENTS – FRESQUE HISTORIQUE IVOIRIENNE

Sow Souleymane

La Fabrique culturelle (Côte d’Ivoire)

LA FERME

Ghazi Zaghbani

L’artisto (Tunisie)