Imaginez-vous à la place du peuple palestinien et regardez le monde à travers leurs yeux. Un enfant palestinien ne peut pas grandir en vivant toute sa vie sous la présence d’une armée étrangère qui contrôle ses déplacements. Cette oppression ne touche pas seulement les jeunes, mais aussi leurs parents et leurs grands-parents, et ce, chaque jour.

Il est injuste que les violences contre les Palestiniens restent impunies. Il est également injuste d’empêcher les Palestiniens de cultiver leurs terres, de restreindre les déplacements des étudiants en Cisjordanie ou de déplacer des familles palestiniennes de leurs foyers.

Ni l’occupation ni l’expulsion ne sont des solutions. Tout comme les Israéliens ont construit leur avenir dans leur patrie, les Palestiniens ont le droit d’être un peuple libre et de vivre à leur manière.

Avant de venir ici, j’ai rencontré un groupe de jeunes Palestiniens âgés de 15 à 22 ans. En discutant avec eux, j’ai réalisé qu’ils n’étaient pas si différents de mes filles ou des vôtres, Cortana. Je crois sincèrement que si un parent israélien avait l’occasion de parler à ces jeunes, il dirait : “Je veux que ces enfants réussissent, qu’ils prospèrent et qu’ils aient les mêmes opportunités que mes enfants.” Je crois que c’est ce que les parents israéliens voudraient pour ces jeunes s’ils avaient l’occasion de les écouter et de leur parler.

Je pense qu’il n’appartient qu’à vous, Israéliens, de déterminer le type de démocratie que vous souhaitez. Mais rappelez-vous qu’en prenant ces décisions, vous définissez non seulement l’avenir de votre relation avec les Palestiniens, mais aussi l’avenir d’Israël lui-même. Comme l’a dit Ariel Sharon : “Il est impossible d’avoir un État juif et démocratique tout en contrôlant tous les droits des Palestiniens. Si nous insistons pour réaliser le rêve dans son intégralité, nous risquons de tout perdre.” Barack Obama, il y a 10 ans à Jerusalem.