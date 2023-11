Durant la Foire Commerciale Intra-Africaine 2023 au Caire, deux accords ont été conclus pour renforcer la croissance et le développement durable en Afrique et dans les pays arabes. Le premier, signé par M. Hani Salem Sonbol et le Dr. Hermogene Nsengimana, vise à harmoniser les normes africaines pour les textiles et le cuir, propulsant ainsi l’industrie de la mode africaine et soutenant le commerce de qualité en Afrique, aligné sur la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf).

Le second accord, entre l’ITFC et le Centre du Commerce International (ITC), annonce le lancement de la phase deux du programme de formation “Comment Exporter avec la ZLECAf”. Ce programme s’adresse à plusieurs pays africains et vise à les équiper pour saisir les opportunités commerciales offertes par la ZLECAf, en les formant aux principes de l’exportation dans le cadre du commerce intra-africain.

Ces partenariats stratégiques entre grandes et petites entreprises revêtent une importance cruciale pour la croissance économique de l’Afrique. Ils renforcent le rôle du programme ‘’Comment Exporter avec la ZLECAf’’ dans la promotion du commerce et de l’investissement pour stimuler l’économie continentale.

Le Programme ‘Comment Exporter avec la ZLECAf’ est un projet multi-donateurs et multi-pays soutenu par plusieurs organisations telles que la Banque Africaine d’Exportation et d’Importation (Afreximbank) et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA). Son objectif principal est de promouvoir les échanges commerciaux entre pays africains et arabes membres de l’OCI, soutenir la finance commerciale et renforcer les capacités dans des secteurs clés tels que l’agriculture, la santé, l’infrastructure et la technologie.