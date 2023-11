Un programme commun visant à mobiliser les jeunes autour des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024 a fait l’objet de l’entrevue qui a réuni vendredi l’Ambassadrice de France en Tunisie, Mme Anne Gueguen, avec une délégation du Comité National Oylmpique Tunisien conduite par son président Mehrez Boussayène.

Selon le CNOT, la réunion a permis de discuter des grandes lignes d’un programme commun qui démarrera dès la mi-décembre et qui impliquera les fédérations sportives, le lycée sportif Pierre de Coubertin, les lycées français, les Ambassades et les familles dans plusieurs Gouvernorats du Nord et du centre du pays. L’objectif étant de faire vivre les Jeux Olympiques de Paris-2024 à l’ensemble des Tunisiens et aux résidents français et des autres nationalités en Tunisie.

Plusieurs fan zones seront aménagées pour mobiliser le plus grand nombre de jeunes et de moins jeunes autour de Jeux olympiques et paralympiques de Paris, pour consacrer l’Amitié et la Paix dans le monde, précise la même source.

Un comité de pilotage s’attèlera dès la semaine prochaine à la mise en œuvre de ce programme baptisé “la Tunisie terre des Jeux”, ajoute le CNOT.