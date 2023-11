Le ministre du Transport, Rabii El Majidi, a recommandé de consacrer une partie des investissements pour chaque nouvelle acquisition de bus électrifiés et de faire l’inventaire du parc et des équipements hors usage, mais aussi de parachever les procédures relatives à la cessation conformément aux dispositions établies et en coordination avec les structures concernées.

Le Ministre du Transport, a appelé à la suite d’une visite d’inspection effectuée vendredi au complexe technique relevant de la Société nationale du transport interurbain à Ben Arous (banlieue sud de la capitale), à élaborer un manuel de procédure pour organiser le travail à l’intérieur du complexe et contrôler toutes les règles de sécurité et de mettre en place les mécanismes de suivi nécessaires et d’intervention en cas d’urgence, selon un communiqué publié samedi par le ministère du Transport.

Il a également souligné la nécessité d’élaborer une charte de la santé, de la sécurité, de la sûreté et de l’environnement et de nommer un responsable chargé d’assurer le suivi tout en accordant une attention accrue aux espaces du Centre technique de Ben Arous et des locaux avoisinants, conformément à la Charte de la santé, de la sécurité, de la sûreté et de l’environnement (SSE), qui offre des conditions favorables pour le travail et pour le dépôt et le transport par autobus; y compris les autobus hors usage ou en cours d’entretien majeur ainsi que la protection du site des travaux de construction en cours dans ce complexe.

Dans le même contexte, le ministre a parlé de la nécessité de prendre davantage soin de la sécurité, de la prévention et de la propreté en menant des campagnes ciblées et en intensifiant la sensibilisation sur la nécessité de préserver l’équipement public et de favoriser un esprit d’appartenance en redoublant d’efforts pour garantir les gains logistiques actuels en attendant la consolidation des projets d’investissement.

De plus, il a insisté sur la nécessité de promouvoir davantage les ressources humaines et d’améliorer leur rendement par l’intensification des cycles de formation et de recyclage et la valorisation de l’expertise et de l’expérience à travers la mise en place d’un système de gestion et de gouvernance des connaissances.

Le Ministre a pris connaissance lors de sa visite au complexe technique relevant de la Société Nationale du Transport Interurbain à Ben Arous des conditions de travail au sein de ses différentes structures, à l’instar du dépôt central de bus, les ateliers de maintenance, le bâtiment du département technique, le magasin central et le complexe médical.

Il convient de rappeler que le président de la République, Kais Saied, a souligné, vendredi dernier, lors d’une visite inopinée, effectuée à l’entrepôt de la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) à Bab Saâdoun, l’impératif d’identifier des solutions urgentes pour améliorer les services du transport public dans les différentes régions du pays.

Saied a insisté, à cet effet, sur la nécessité de fournir aux Tunisiens un service de transport commun “décent et sécurisé”, estimant que “les prestations de transport durant les années 70 étaient beaucoup mieux qu’aujourd’hui”.