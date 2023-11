Une conférence récente a mis en lumière les opportunités d’investissement dans l’huile d’olive tunisienne, marquant une étape clé d’un partenariat décennal entre la BERD et la FAO visant à dynamiser le secteur et favoriser le développement rural.

Depuis 2013, le gouvernement tunisien s’est engagé dans ce programme pour valoriser son huile d’olive de qualité. Grâce à des initiatives telles que des investissements agroalimentaires et des stratégies marketing novatrices, le secteur vise à passer d’une production de masse à des huiles embouteillées.

La conférence a mis l’accent sur les pratiques agricoles durables, soulignant l’importance de rendre le secteur plus résilient face au climat et de réduire son empreinte environnementale.

Des initiatives de formation ont été déployées pour promouvoir des pratiques de production respectueuses de l’environnement, renforçant ainsi la biosécurité, la durabilité et la conservation.

Les intervenants ont également abordé la numérisation du secteur, mettant en avant l’utilisation des mégadonnées et des technologies comme l’intelligence artificielle pour améliorer les processus de production. Ils ont souligné l’importance d’améliorer la qualité des olives et d’adopter des pratiques de production optimales pour renforcer la compétitivité du secteur.

La conférence a mis en lumière l’importance de la diversification des marchés, de la marque et de la certification pour accroître la reconnaissance du secteur, tout en soulignant le potentiel de croissance économique durable pour la Tunisie. Elle a encouragé un dialogue ouvert entre les acteurs privés et les autorités gouvernementales pour catalyser les investissements nécessaires à l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et au développement continu de ce secteur stratégique pour le pays.