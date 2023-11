En raison du secret étroit maintenu par la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et l’autorité de supervision sur les chiffres réels de la production de phosphate pour les mois précédents, et face aux campagnes de propagande et de fausse publicité de certaines plumes et tribunes pour tromper les Tunisiens en présentant des résultats de production fictifs, l’Observatoire Raqabah a obtenu les chiffres réels précis de la production de phosphate pour la période allant de janvier 2023 à fin octobre 2023.

Ces chiffres ont révélé une baisse de la production de phosphate pour la période de janvier 2023 à octobre 2023, comparée à la même période en 2022 de 25 %. La production n’a pas dépassé 2,3 millions de tonnes au cours des dix derniers mois, contre 3,1 millions de tonnes pour la même période en 2022.

L’Observatoire a signalé dans son rapport du 3 juillet 2023 une baisse de 14 % de la production de phosphate commercial au cours du premier trimestre de 2023 par rapport à la même période de 2022. En se basant sur le rythme de production des quatre premiers mois de 2023, la production totale prévue pour 2023 devrait atteindre 2,9 millions de tonnes.

Cependant, la baisse s’est intensifiée au deuxième et au troisième trimestre de 2023, atteignant respectivement 27% et 31% par rapport à la même période de 2022. Cela confirme qu’il est impossible de produire 2,9 millions de tonnes de phosphate commercial pour toute l’année 2023, ce qui en ferait la production la plus faible de phosphate commercial au cours des dix dernières années.

Comparativement aux chiffres de production programmés inclus dans le budget 2023 (soit 4,8 millions de tonnes pour les dix premiers mois), seuls 48 % de la production prévue ont été réalisés, soit un écart de 2,5 millions de tonnes. En se basant sur le même rythme de production, l’écart entre le prévu et le réalisé atteindra plus de 3 millions de tonnes à la fin de 2023.

La situation de la production à la Compagnie des Phosphates de Gafsa a eu un impact négatif sur l’approvisionnement de l’usine chimique en phosphate, avec seulement 1,7 million de tonnes reçues au cours des dix premiers mois de 2023. Ainsi, les quantités de phosphate reçues pour toute l’année 2023 ne dépasseront pas 2 millions de tonnes, créant un écart annuel entre les réalisations et les estimations de 3 millions de tonnes, soit 60 %.

L’Observatoire, après avoir examiné toutes les données disponibles concernant la production et la commercialisation du phosphate en relation avec les activités de la Compagnie des Phosphates de Gafsa et de l’usine chimique tunisienne, estime que la situation est catastrophique à tous égards et nécessite une intervention urgente.

Cette forte baisse de la production explique le silence absolu et le camouflage total de la direction générale de la Compagnie des Phosphates de Gafsa et des services du ministère de l’Industrie (qui est sans ministre depuis mai dernier). Il s’agit d’un comportement étrange contraire au devoir de transparence, de crédibilité et de non-tromperie des autorités publiques.

Cependant, le comportement le plus étrange est celui des campagnes de tromperie et de mensonge menées par certains médias, en se basant sur des chiffres fictifs et des analyses mensongères, pour promouvoir une augmentation de la production et des “indicateurs positifs sans précédent pour le secteur depuis dix ans… et un nouvel élan dans la production, la commercialisation et la gouvernance du secteur”, comme l’a prétendu un chroniqueur le 15 novembre 2023.

L’Observatoire Raqabah estime que la première étape de la réforme est de reconnaître la réalité, de comprendre les raisons de la détérioration, de tenir responsables ceux qui trompent les institutions de l’État et mentent à l’opinion publique, et d’étudier les conditions de la réforme par le biais d’une approche intégrée et d’un dialogue sérieux avec toutes les parties concernées, les experts et la société civile, avant de lancer un programme de réforme structurelle pour sauver l’entreprise et le secteur, entre les mains de compétences qualifiées et intègres.

Au cours de la période récente, l’Observatoire a écouté plusieurs jeunes compétences de l’entreprise qui ont présenté des propositions innovantes pour redresser l’entreprise et le secteur. Cependant, personne dans l’entreprise ou dans les organes de supervision ne semble s’en soucier. Certains ne veulent pas redresser la situation pour préserver des positions et des intérêts étroits au détriment du groupe national.

Le phosphate reste une richesse gaspillée en raison de la corruption et de l’incompétence.

(Source : Communiqué de l’Observatoire Raqabah)