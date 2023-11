La ligue des écrivaines d’Afrique créée le 9 mars 2023 au Maroc, a tenue, mardi, sa première réunion, à la Cité de la culture à Tunis.

Plusieurs écrivaines ont pris part à cette rencontre dédiée aux Ligues nationales des écrivaines de quatre pays d’Afrique du Nord dont le Maroc, la Libye, la Mauritanie et la Tunisie.

La Ligue des écrivaines d’Afrique est présidée par la Marocaine Badiaa Radi qui était à la présidence du comité préparatoire du Congrès constitutif de la Ligue des écrivaines d’Afrique. Cette écrivaine et journaliste est aussi la présidente de la Ligue des écrivaines du Maroc.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Badiaa Radi, a souligné que cette première réunion vise à faire connaître la Ligue des écrivaines africaines et ses principaux objectifs auprès des écrivaines nord africaines. Elle a fait savoir que cette Ligue a été créée au terme d’un marathon de concertations entre les différentes Ligues nationales.

Le réseautage et le renforcement des relations de partenariat entre les écrivaines africaines sont au cœur de cette nouvelle structure professionnelle, a-t-elle dit.

Dans son allocution à l’ouverture de la réunion, Radi a souligné la vocation de l’écrivaine africaine qui constitue un porte-flambeau d’une culture sans frontières et joue un rôle vital dans la préservation de l’unité du Continent et la promotion de la diversité culturelle pour une Afrique plurielle où règne la paix, la tolérance et le vivre-ensemble.

L’écrivaine Fatma Ben Mahmoud, présidente de la ligue des écrivaines tunisiennes, a estimé que la Ligue des écrivaines africaines devra aider à faire connaitre davantage les écrivaines tunisiennes auprès de leurs homologues dans toute l’Afrique.

Cette poétesse et enseignante de philosophie a aussi souligné le rôle de la Ligue dans l’établissement de relations fructueuses entre autrices du Continent. Selon elle, les autrices des autres pays dont certaines sont lauréates de prestigieux prix internationaux et traduites dans plusieurs langues, demeurent peu connues en Tunisie.

Le congrès constitutif de la Ligue des écrivaines africaines a eu lieu, au mois de mars 2023 à Rabat, à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM). Placé sous le slogan “Pour renforcer les voies de partenariat culturel africain”, le congrès a été organisé en présence des représentantes de plusieurs pays ; Sénégal, Maroc Gabon Burkina Faso, Bénin, Madagascar, Mauritanie Libye, Egypte et Tunisie.

La Ligue des écrivains africaines se veut un espace de coopération Sud-Sud qui donne la voix aux autrices du Continent à plus large échelle en faisant connaitre leurs oeuvres au niveau régional et international.