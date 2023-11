Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, a récemment évoqué une vision ambitieuse de l’intelligence artificielle (IA) : il estime que dans cinq ans seulement, cette technologie pourrait atteindre un niveau de performance optimal. Cette anticipation se base sur les progrès actuels de la haute technologie et sur les investissements massifs effectués par plusieurs entreprises. Selon Gates, l’avenir de l’IA repose sur des “agents” alimentés par cette technologie, des assistants capables d’améliorer considérablement la vie quotidienne en prenant en charge diverses tâches et en continuant à apprendre à partir de vastes bases de données.

Cette perspective met en lumière la création d’assistants personnels fonctionnant grâce à l’IA, destinés à simplifier et gérer les aspects routiniers de la vie quotidienne. Néanmoins, Gates souligne que des avancées substantielles restent nécessaires pour atteindre un niveau d’opérationnalité complet. Il cite Jarvis, l’IA des films Iron Man et Avengers, comme exemple d’une technologie qui pourrait répondre instantanément aux demandes des utilisateurs et proposer des idées pertinentes.

Alors que les robots actuels exécutent des tâches spécifiques avec des limitations, la vision de Gates sur l’IA réside dans la création d’assistants personnels sophistiqués capables de répondre aux requêtes et de suggérer des alternatives, nécessitant toutefois des avancées significatives en apprentissage automatique et en technologie avancée.

Cette nouvelle forme d’IA vise à améliorer la productivité des utilisateurs en offrant des suggestions et des alternatives, et pourrait transformer radicalement les interactions entre individus et haute technologie. Cependant, cette transition nécessitera une adaptation majeure de la société, transformant potentiellement la façon dont les activités quotidiennes sont menées et intégrées dans un futur proche.