La saga tumultueuse d’OpenAI connaît un tournant majeur avec le licenciement de Sam Altman, CEO et co-fondateur, par le conseil d’administration. Altman, ainsi que Greg Brockman, autre cofondateur, se dirigent vers Microsoft, provoquant un émoi chez 505 employés menaçant de partir. Le bouleversement a débuté avec la destitution d’Altman et la démission de Brockman. La CEO par intérim, Mira Murati, envisageait de réintégrer les deux figures clés, mais la tendance s’est inversée, plaçant Emmett Shear, ex-patron de Twitch, à la tête d’OpenAI.

La confirmation de l’arrivée d’Altman et Brockman chez Microsoft, sous la houlette de Satya Nadella, a marqué la fin d’un weekend de rebondissements. Nadella a également annoncé la nomination d’Emmett Shear comme nouveau PDG d’OpenAI. Cependant, des dissensions au sein du conseil d’administration ont conduit à des changements majeurs, alimentant la confusion au sein d’OpenAI. Des motifs de désaccords sur la direction stratégique et des problèmes de communication avec le conseil ont été avancés pour justifier le limogeage d’Altman.

Microsoft, tout en poursuivant son partenariat avec OpenAI, a constitué une nouvelle équipe de recherche sur l’IA avancée avec l’arrivée d’Altman et Brockman. Les employés d’OpenAI ont exprimé leur mécontentement et menacent de quitter l’entreprise, exigeant la démission du conseil d’administration actuel et la nomination de nouveaux membres, y compris Altman et Brockman, afin de redresser la situation.