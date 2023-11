L’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU) est intervenue pour la réhabilitation d’une zone de 130 hectares à la cité Aichoucha- Aéroport, un quartier d’une superficie de 600 hectares relevant de la commune de Raoued (Gouvernorat de l’Ariana), dans le cadre de la première génération de son Programme de Réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH1).

“Cette intervention a permis de réaliser une véritable mutation du paysage urbain dans cette cité caractérisée par la propagation de l’urbanisation spontanée et illégale et par les constructions anarchiques, alors qu’elle est très proche de la capitale”, a déclaré à l’agence TAP, l’ingénieur et chef des projets de l’ARRU au gouvernorat de l’Ariana, Hassen Rebai. Raoued est située sur la côte nord de la Tunisie, dans la banlieue de la capitale Tunis, à seulement 20 km du centre-ville.

“La cité est située dans une zone basse et proche de la Sebkha de Raoued, une zone menacée par les inondations. Pour cette raison, l’ARRU a entrepris des travaux de drainage des eaux de ruissellement, d’installation d’un réseau d’assainissement, d’électrification, de bitumage et la réhabilitation de 175 habitations”, a expliqué le responsable.

Ces interventions, a-t-il enchainé, ont été effectuées à travers deux projets moyennant un investissement de l’ordre de 16 millions de dinars, sachant qu’environ deux tiers de la zone n’est pas couverte par les interventions de ces deux projets parce que la plupart des habitations ont été construites après la réalisation des études.

Dans le cadre de ces projets, environ 18 km de routes ont été bitumés, des canaux d’évacuation des eaux usées ont été installées sur 18 km et un réseau de drainage des eaux pluviales a été installé sur 10 kilomètres, en plus de l’installation d’ouvrages de distribution de l’eau potable sur 5 km, l’électrification à travers l’équipement des voies par 600 points lumineux et la rénovation d’environ 500 habitations.

D’après Hassen Rebai, la cité a encore besoin d’interventions par la réalisation d’autres projets, dont l’installation de stations d’assainissement et de stations de raccordement au réseau d’eau potable.

Il y a lieu de rappeler que le Programme de Réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH1), mis en oeuvre depuis 2012, est basé sur trois composantes principales : l’aménagement des voiries, l’assainissement des eaux usées et l’éclairage public en plus de la rénovation des habitations pour l’amélioration des conditions de vie des résidents des quartiers ciblés.

Le second programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers populaires (PRIQH 2) a été officiellement lancé en juillet 2019. Il va contribuer à l’amélioration des conditions de vie de 800 000 Tunisiens et Tunisiennes dans 146 quartiers populaires. En Tunisie, environ deux tiers de la population vit en zone urbaine.