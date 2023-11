Le budget de l’Etat est estimé à 77 868 millions de dinars en 2024, soit une hausse de 9,3%, par rapport à 2023.

Les ressources propres du budget de l’Etat sont estimées à 49 160 MD, en hausse de 8,4 %, par rapport à l’exercice 2023. Elles représentent 63,1 % des ressources de l’Etat pour l’année 2024.

Les recettes fiscales devraient devrait générer 44 050 MD, soit 89,6% des revenus nets de l’Etat.

Les recettes non fiscales sont estimées à 4 760 MD (9,7%), alors que les dons seraient de 350 MD.

Les dettes de la Tunisie devront s’établir à 139,9 milliards de dinars à fin 2024, contre 127,1 milliards de dinars prévus pour l’exercice 2023, soit une hausse d’environ 12 milliards de dinars. Les dettes de l’Etat représenteront 79,81% du PIB, à fin 2024, contre 80,20% en 2023 et 79,83% en 2022.

Le budget de l’Etat alloue une enveloppe de 3,591 milliards de dinars pour la compensation des produits de base, contre une enveloppe de 3,805 milliards de dinars prévue pour 2023, en baisse de 5,6%.

Il consacre un montant de 2,6 milliards de dinars pour la subvention du panier “céréales, pâtes alimentaires et couscous”, soit plus d’un tiers des dépenses de subvention du panier des produits de base (hors carburant et transport), sur un montant total de subvention de 3,5 milliards de dinars.

Le projet du budget de l’Etat pour 2024 consacre une enveloppe de 7,086 milliards de dinars pour la compensation des hydrocarbures et de l’électricité contre une enveloppe de 7, 030 milliards de dinars prévus pour 2023, soit une augmentation de 56 MD.