Selon le document du budget économique, les choix sociaux de l’Etat pour l’année 2024 visent à assurer l’équité des chances et l’inclusion, et ce, à travers la promotion des programmes de développement humain, notamment le démarrage d’une réforme du système éducatif et l’appui à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle.

Il s’agit, également, de promouvoir les activités culturelles, de renforcer la sécurité sociale, d’améliorer les services sanitaires et de renforcer les programmes des politiques actives pour l’emploi et les mécanismes de l’autonomisation économique.

Dans ce contexte, le projet prévoit que le revenu disponible brut (RDB) des ménages par habitant devra atteindre 15026,7 dinars en 2024 contre 13695,4 dinars en 2023. Le projet du budget économique, œuvrera, en outre à réduire les disparités régionales, à soutenir les programmes de l’aménagement urbain et rural et à inciter à l’investissement privé.

Ledit projet a fixé comme objectif l’accroissement du taux de croissance, au cours de la prochaine période, ce qui nécessite le lancement d’un ensemble d’actions dont essentiellement, l’engagement à exécuter le plan de travail des politiques et des stratégies sectorielles et la fixation des objectifs pour booster l’investissement privé et l’exportation.