Le film “Farha”, réalisé par Darin J. Sallam, offre une plongée émotionnelle dans les souffrances des Palestiniens lors de la Nakba en 1948. Basé sur des faits réels, le film narre l’histoire poignante d’une adolescente palestinienne, Farha, cachée par son père lors de l’attaque de leur village par des combattants juifs. Le récit, inspiré de la vie de Radiyé, une femme ayant vécu cette période, souligne les conséquences dévastatrices de la Nakba.

Darin Sallam, dont c’est le premier long métrage, explique que l’objectif était de partager cette histoire cruciale transmise par sa mère, originaire de Ramlé, ville palestinienne vidée de ses habitants en 1948. Tournée en Jordanie, le film offre une perspective humaine, suivant les rêves brisés de Farha face aux événements qu’elle ne peut contrôler.

La réalisatrice évite les scènes violentes, sauf une, montrant l’impitoyable Hagannah abattant une famille. Malgré la critique en Israël, Sallam affirme que cette scène n’est qu’une petite partie des souffrances subies par des millions de Palestiniens. Le film a ému des spectateurs aux États-Unis, certains se reconnaissant dans la réalité de la Nakba.

En Israël, le film a suscité des réactions négatives, avec des accusations d’incitation à la haine. Sallam souligne que nier la Nakba, c’est nier le drame vécu par des millions de personnes, y compris son propre père. “Farha” rappelle ainsi l’importance de reconnaître les souffrances et les vérités historiques, même si elles sont difficiles à affronter.

Farha a été présenté en première au Festival du film de Toronto le 14 septembre 2021. Il a ensuite été projeté avec un succès critique à Rome , Busan , Göteborg et Lyon . Le film a également reçu un financement de post-production du Festival international du film de la Mer Rouge et a été projeté lors de l’édition inaugurale du festival à Djeddah en décembre 2021. Le 7 novembre 2022, le film a été projeté au festival Palestine Cinema Days à Ramallah , Palestine. La tournée réussie du festival du film a également conduit à un accord avec Netflix via Picture Tree International. Le film a commencé à être diffusé sur Netflix le 1er décembre 2022. (Source: Wikipedia)

Le film est devenu difficile à trouver sur Netflix. La recherche du titre sur la plateforme ne permet pas d’y accéder. Il est seulement possible de le visionner en effectuant des recherches sur Google et en cliquant sur le lien Netflix. De plus, après une pause, le film n’apparaît pas sur la liste “Reprendre avec le profil de …”.

Cette mise en retrait du film est-elle due à la pression des autorités israéliennes ? A notre connaissance Netflix n’a pas communiqué sur cette question.

La plateforme de streaming a déjà été confrontée à des pressions politiques dans le passé. En 2019, elle avait retiré le film “Cuties” de sa plateforme en France après des critiques de la part du gouvernement français.

Il y a eu également le cas du film “The Red Sea Diving Resort”, sorti sur Netflix et qui a été critiqué par les politiciens israéliens pour sa représentation de l’opération de sauvetage des Juifs éthiopiens par le Mossad dans les années 1980. Le ministre israélien des Finances, Avigdor Lieberman, a qualifié le film de “mensonge” et a appelé à son retrait de la plateforme.

Dans une réponse à Allociné au sujet de l’absence du film Farha du catalogue en France, Netflix avait précisé que “Lorsqu’un film ou une série ne dispose ni de doublages, ni de sous titres dans la langue de préférence de l’abonné, il n’est pas considéré comme pertinent, et n’est donc pas disponible sur le service”.

Lors d’une autre recherche NetFlix a affiché : “Ce titre n’est actuellement pas proposé dans votre pays”.

Le film apparait finalement sur la liste de recherche de la plateforme NetFlix en modifiant la langue de préférence de mon profil à “Anglais” au lieu de “Français”.

Films sur la Palestine disponibles sur NetFlix: