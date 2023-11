Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a conduit la délégation tunisienne à la réunion ministérielle préparatoire du Sommet conjoint extraordinaire arabo-islamique, qui se tient, ce samedi, dans la capitale saoudienne, Riyad.

A l’ordre du jour, l’agression israélienne contre la bande de Gaza et l’évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés.

A cette occasion, le ministre a réitéré le soutien de la Tunisie au peuple palestinien et à sa juste cause, appelant à axer l’effort sur la nécessité de mettre fin à l’agression barbare d’Israël, de fournir une aide humanitaire urgente et suffisante au peuple palestinien et de lever le siège complet imposé à Gaza.

Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, le ministre a plaidé pour la fin de l’occupation israélienne et à la protection du peuple palestinien.