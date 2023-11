Le meilleur souvenir de tennis d’Ons Jabeur a été de remporter Roland Garros juniors en 2011 (elle a été opérée du poignet gauche en novembre 2010 et a raté cinq mois, et n’en était qu’à son troisième ou quatrième événement), son tournoi préféré reste le Roland Garros, le joueur qu’elle admire le plus est Andy Roddick pour son service et son humour, Ons Jabeur soutient le Real Madrid et la Juventus.

Gagnant en SIMPLE :

2023 – Ningbo, Charleston ;

2022 – Madrid, Berlin ;

2021 – Birmingham.

Finaliste :

2023 – Wimbledon ;

2022 – Charleston, Rome, Wimbledon, US Open ;

2021 – Charleston 250, Chicago 500 ;

2018 – Moscou.

1/4 Finaliste :

2023 – Roland Garros ;

Classement :

6ème – le 6 novembre 2023

– le 6 novembre 2023 2ème – Meilleur classement 27 juin 2022

Bilan financier :

Gains 2023 – 3 194 564 $

– 3 194 564 $ Gains Carrière – 12 379 307 $

2021, l’année du Top 10

2021 – Termine dans le Top 10 pour la première fois (N°10) ; a remporté son premier titre WTA à Birmingham.

A atteint les finales à Chicago 500 et de Charleston 250 ; atteint les demi-finales à Indian Wells, Charleston 500 ; atteint les quarts de finale à Wimbledon et à Montréal ; atteint 1/4 à Roland Garros.

Ons Jabeur est devenu la première joueuse de tennis arabe à atteindre le top 10 de l’histoire des classements ATP ou WTA.

Equipe

Actuellement entraîné par Issam Jellali ; le préparateur physique est Karim Kammoun. A commencé à jouer au tennis à l’âge de 3 ans ; sa mère adorait jouer au tennis et l’emmenait avec elle au club de tennis. Les coups préférés sont les coups droits et les volées, comme les slices et les drop shots ; aime toutes les surfaces.

(Source: WTA Tennis)