La jeune chercheuse tunisienne Afef Ladhari vient de décrocher une bourse de recherche pour son projet sur “Le développement de nanobioherbicides respectueux de l’environnement pour le contrôle des mauvaises herbes”, et ce dans le cadre de l’initiative “La Chimie verte pour la vie” de l’UNESCO, menée en collaboration avec l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC) et l’entreprise russe PhosAgro.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Tachkent (capitale de l’Ouzbékistan) en marge du symposium international “La science au service du développement durable : Défis pour l’Asie centrale”, organisé par l’université russe de technologie chimique-Mendeleïev, selon PhosAgro.

Le jury scientifique international a sélectionné sept lauréats dont les recherches visent à développer des technologies de pointe dans les domaines de la gestion de l’environnement, de la santé publique, de la sécurité alimentaire, de l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la gestion des ressources naturelles.

A l’occasion de la cérémonie de remise des prix, la Sous-directrice générale de l’UNESCO pour les sciences naturelles, Lidia Brito, a déclaré “Depuis neuf ans, PhosAgro s’associe à l’UNESCO et l’IUPAC pour offrir des bourses de recherche en chimie verte aux jeunes titulaires de doctorat.

Depuis que nous avons lancé ce partenariat, nous avons reçu plus de 900 candidatures et approuvé 48 subventions de recherche pour les idées les plus prometteuses de la chimie verte”.

De son côté, l’ancien président de l’UICPA et vice-président du Conseil scientifique du Programme international des sciences fondamentales de l’UNESCO, Christopher Brett, a indiqué ” nous sommes tous conscients des défis auxquels l’humanité est confrontée en matière de climat et de chimie verte à l’échelle planétaire. Nous espérons que ce partenariat important et fructueux entre PhosAgro, l’UNESCO et l’IUPAC se poursuivra à une échelle encore plus large”.

Le premier directeur général adjoint de PhosAgro, Siroj Loikov, a souligné “en tant que producteur d’engrais éco-efficaces exempts de concentrations de cadmium qui seraient dangereuses pour la santé humaine et les sols, nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle clé à jouer pour garantir la durabilité de la planète. La Chimie verte pour la vie a été la première initiative dans la longue histoire de l’UNESCO et de l’ensemble du système des Nations Unies à être menée sur une base extrabudgétaire avec le financement d’une entreprise russe. Nous pouvons dire que cela a changé la vie de dizaines de jeunes scientifiques de Russie et de 31 pays d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe et d’Amérique latine”.

PhosAgro, entreprise russe, est l’un des principaux producteurs mondiaux d’engrais à base de phosphate.

L’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC) est l’organisme international qui représente la chimie et les sciences et technologies connexes.