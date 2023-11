L’Algérie, à travers la SONELGAZ-ER, a attribué provisoirement 14 lots sur 15 d’un marché d’installations photovoltaïques dans 11 Wilayas dans le cadre de l’AO de 2000 MW.

Le marché attribué comporte des installations dont la puissance unitaire varie entre 80 et 220 MW. La puissance totale de ces installations est de 1920 MW avec un coût global de 1,27 Milliards de US$ soit un prix moyen de 661 $/KWc (environ 2100 Dinars Tunisiens/KWc). La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue pour janvier 2024 et le délai de réalisation varie entre 7 et 16 mois.

L’avantage dans ce marché est qu’il couvre tous les aspects à savoir : l’étude, l’ingénierie, les travaux de génie civil, la fourniture, le transport, le montage, la formation, les essais et mise en service de ces installations ainsi que leurs ouvrages de raccordement au réseau de transport de l’électricité.

9 lots d’une puissance totale de 1410 MW ont été attribués à des groupements d’entreprises chinoises, 3 lots d’une puissance totale de 350 MW ont été attribués à des groupements comportant des entreprises algériennes et 2 lots d’une puissance totale de 160 MW ont été attribués à une entreprise algérienne.