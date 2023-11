Niché au coeur du “poumon vert” de la capitale, le Centre National des Arts Vivants du Belvédère ou “Dar El Founoun” connait actuellement quelques travaux pour la finalisation d’une bibliothèque spécialisée qui sera bientôt ouverte au public. Ce nouveau bâtiment réunit près de 3000 ouvrages-références dans le domaine des arts dans leurs différentes disciplines.

Selon Arbia Ayari, directrice de la Maison des Arts, le Centre dispose de livres rares et uniques qui seront mis bientôt à la disposition des chercheurs, des étudiants en art et même des amateurs de tous bords.

Le “hangar” qui sert actuellement d’entrepôt contenant les archives du Centre, des revues spécialisées et des CD, sera transformé en un espace multidisciplinaire qui accueillera des performances artistiques dans leurs différentes expressions (chorégraphie, théâtre, ateliers artistiques…).

Fondé en 1992 par Ali Louati, le centre sera doté également d’un café culturel, informe le ministère des affaires culturelles.

A ce propos, la directrice a mentionné que le ministère de tutelle souhaite accélérer les travaux de préparation de tous ces espaces afin que le Centre soit le plus rapidement possible accessible au public dont les étudiants notamment de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts, de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et les élèves du lycée des Arts d’El Omrane.

Pour sa programmation du mois de novembre 2023, le Centre qui accueille jusqu’au 7 novembre l’exposition “L’inédite” à la mémoire de l’une des figures des arts plastiques en Tunisie, l’artiste sculpteur Boujemaa Belaifa, prévoit l’exposition ” L’appel de l’eau”, qui sera organisée en partenariat avec la galerie d’art “Beit Skandar” à Tripoli en Libye. Pour le mois de janvier 2024, un hommage est prévu à la mémoire de l’artiste Mohamed Mtimet ainsi qu’une exposition à Khalil Gouiaa en attendant que le Centre abrite de nouveau l’exposition annuelle de l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT).