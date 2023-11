L’association culturelle Al-Badil vient de lancer un appel à candidature pour le programme “Tandem Amwaj”. Il s’agit d’un programme de subventions à petite échelle pour les initiatives menées par des jeunes artistes tunisiens travaillant dans le domaine des arts et de la culture. Il consiste à soutenir cinq initiatives qui visent à rendre les arts directement accessibles, faciles et gratuits aux communautés qui n’ont pas la possibilité de participer à des activités artistiques et culturelles.

Ceci constitue un challenge pour libérer les talents artistiques et faire revivre le riche patrimoine tunisien d’une part et représente d’autre part, un premier pas vers la sensibilisation de ces communautés à leurs droits culturels et à la protection de ceux-ci, en impliquant les communautés locales des zones défavorisées en Tunisie.

Le programme prévoit une formation en management culturel pour les équipes sélectionnées à travers un accompagnement pendant la durée du projet pour les cinq équipes sélectionnées par un jury à la fin de la formation.

Sont éligibles des artistes qui travaillent en binômes et qui ont mis en œuvre au moins un projet artistique similaire, informe l’association œuvrant pour la promotion et la démocratisation de l’art et de la culture.

La date limite de candidature est fixée pour le 20 novembre 2023.