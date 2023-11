En pleine période de bombardements dans la bande de Gaza, le parlement de Bahreïn a décidé le 2 novembre de rappeler son ambassadeur en poste en Israël. Cette décision s’accompagne de la rupture des relations économiques entre le royaume de Bahreïn et Israël. L’ambassadeur israélien à Bahreïn a également quitté la capitale Manama.

Cette action a été motivée par la volonté de Bahreïn de réaffirmer son soutien à la cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien. Il est à noter que Bahreïn avait établi des relations diplomatiques avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, qui avaient été initiés par les États-Unis dans le but d’améliorer les relations entre Israël et les pays du monde arabe.

D’autres pays, tels que la Jordanie, le Chili et la Colombie, avaient également rappelé leurs ambassadeurs en Israël en réaction à l’opération militaire menée par l’armée israélienne contre les combattants du Hamas dans la bande de Gaza. De plus, la Bolivie a pris une mesure radicale de rompre ses relations diplomatiques avec Tel Aviv.