La première réunion de la commission nationale chargée des relations avec l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) s’est tenue, mardi, sous la présidence de la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a fait savoir le ministère sur sa page facebook.

Lors de cette réunion, la ministre a mis l’accent sur l’importance du rôle de cette commission chargée de la coordination de la position de la Tunisie au cours des prochaines négociations commerciales citant à ce titre, les préparatifs de la 13e conférence ministérielle de l’OMC qui se tiendra du 26 au 29 février 2024, à Abu Dhabi et la révision des politiques commerciales de la Tunisie à l’organisation.

Selon elle, ces politiques auront impact sur l’image et le positionnement économique international de la Tunisie durant les prochaines années. Par ailleurs, la ministre a fait savoir qu’une nouvelle approche sera adoptée en matière de traitement des dossiers relatifs aux accords avec l’OMC précisant à ce propos qu’un partenariat sera établi avec le Programme des chaires de l’OMC qui vise à soutenir et à promouvoir la coopération avec les décideurs, les chercheurs et les universitaires en matière des politiques commerciales nationales et des négociations commerciales.

Lors de travaux de cette réunion, il a été décidé de mettre en place cinq équipes de travail chargées de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de la politique industrielle, de la réforme de l’OMC et du règlement des litiges, du commerce et du développement et du commerce électronique.

Ces équipes de travail auront pour mission d’examiner la politique commerciale tunisienne et d’approfondir les négociations avec l’OMC de manière à ce qu’elles répondent aux orientations nationales. La ministre a, d’autre part, appelé à accélérer l’adoption de la convention d’appui à la pêche avant la fin de cette année.

Ont pris part à cette réunion à distance le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées en Suisse Sabri Bachtabgi et le ministre plénipotentiaire à la Mission permanente de la Tunisie auprès des Nations Unies Mohammed Zouhair TAOUS.