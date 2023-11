“L’économie circulaire : opportunités et défis” tel est le thème d’une journée d’information organisée mardi à Hammamet par l’union tunisienne de solidarité (UTSS) dans le cadre d’un projet de coopération Tuniso-Italienne qui englobe les municipalités de Maamoura (gouvernorat de Nabeul) et Ezzarat (gouvernorat de Gabès) ainsi que les municipalités Italiennes partenaires et des centres de recherche.

La responsable de développement à l’UTSS Fatma Ben Mahmoud a indiqué dans une déclaration à la TAP a indiqué que cette journée d’information a pour but de faire connaitre les structures techniques (directions et administrations régionales), les promoteurs des petites entreprises dans le secteur de l’économie circulaire pour le lancement de projets innovants liés au recyclage et la valorisation des déchets ainsi que la commercialisation des produits en Tunisie et à l’étranger.

“Ce projet tuniso-Italien qui a été réalisé durant la période 2014-2020 a pris du retard et sa réalisation se prolongera pour une durée nécessaire afin qu’il puisse atteindre les objectifs assignés ” a-t-elle expliqué, précisant qu’il consiste essentiellement en la création d’unités d’engrais et de recyclage des déchets dans les municipalités partenaires.

Elle a souligné que la réalisation de ce projet a connu un avancement après achèvement de la phase d’études et la détermination des besoins pour la mise en place des unités d’engrais et de recyclage des déchets dans les municipalités partenaires.

Dans ce contexte, la responsable a indiqué que ce projet Tuniso-Italien qui a été réalisé moyennant un budget de 1,7 euros offre une opportunité de formation et d’accompagnement au profit des promoteurs souhaitant lancer leurs propres projets, outre la possibilité de financer quelques projets “brillants”.

La secrétaire générale de la municipalité de Maamoura Jamila Nsiri a pour sa part, annoncé que cette municipalité recevra un don de 720 mille dinars pour la réalisation de ce projet.

Elle a ajouté que la municipalité de Maamoura a mis en place une unité d’engrais et de recyclage de déchets dans l’ancien abattoir municipal et a entamé le réaménagement de cet espace parallèlement aux appels d’offre pour l’acquisition des équipements nécessaires au tri des déchets et des engrais organiques et des déchets de construction.