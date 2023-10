La Tunisie a remboursé un emprunt obligataire en euros pour l’année 2017, inscrit dans le cadre de la liste des remboursements de crédits pour l’année 2023, ce qui a causé une baisse des réserves de change à 112 jours d’importation.

Selon des données temporaires du 30 octobre 2023, les réserves de change de la Banque centrale de Tunisie (BCT) ont régressé à 25 milliards de dinars, contre 26,7 milliards de dinars le 29 octobre 2023.

Les réserves qui couvraient 119 jours d’importation et 7 jours de capacité du pays à couvrir ses importations, soit environ 1,7 milliard de dinars, comprennent le montant du crédit en dinars ainsi que les intérêts y afférents.

La capacité actuelle du pays à couvrir les importations est qualifié comme “sûre”, d’autant plus que la Tunisie a déjà enregistré un seuil inférieur à 90 jours, considéré par les économistes comme un niveau minimum à ne pas dépasser. Le remboursement du crédit explique la baisse des réserves en devises de la Tunisie qui restent néanmoins et toujours supérieur aux niveaux enregistrés au cours de la même période en 2022 (103 jours et 9 jours).

Les transferts de fonds des tunisiens à l’étranger, qui se sont élevés à environ 6,1 milliards de dinars ainsi que les recettes du secteur du tourisme (approximativement le même montant selon les données du 20 octobre 2023), ont renforcé les réserves de change de la Tunisie.

Le rapport du projet de loi de finances complémentaire de 2023 indique que la Tunisie remboursera 90 millions de dollars en octobre dans le cadre d’un prêt au titre de l’instrument de financement rapide (IFR) pour 2022.

Le pays envisage de rembourser 109 millions de dollars au Fonds monétaire international (FMI) au cours des derniers mois de 2023 dans le cadre des versements des tranches du prêt au titre du mécanisme élargi

2016-2019