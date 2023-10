La Tunisie abritera les 2 et 3 novembre prochain, le Forum méditerranéen de la médecine du sport, qu’organise l’Association tunisienne de la médecine du sport sous le signe : “Rencontrer les experts”.

Dans ce cadre, une séance de travail a été présidée ce matin par le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche, en présence des membres du Bureau exécutif de ladite association, consacrée aux préparatifs engagés en prévision de l’événement.

La séance a, notamment, été l’occasion d’examiner les thèmes à l’ordre du jour des ateliers et de la table ronde programmés en marge du Forum dont l’avenir de la médecine du sport en Afrique, auxquels prendront part les principaux acteurs dans ce domaine, originaires de 46 pays dont 19 d’Afrique.

Elle sera, en outre, une opportunité pour passer en revue les projets et programmes d’action de l’Association tunisienne de la médecine du sport en matière d’appui et d’encadrement médical et scientifique aux sportifs de l’Elite notamment les sportifs paralympiques qualifiés aux jeux de Paris 2024.