Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) annonce samedi organiser, du 10 au 14 décembre 2023, une mission d’affaires à Dakar (Sénégal).

Peuvent participer à cette mission, les chefs d’entreprises exerçant dans les activités de l’agriculture et l’agroalimentaire ; des BTP et matériaux de construction ; de la santé (médicaments et dispositifs médicaux) ; de l’emballage ; et des TIC.

Au programme de ladite mission, des rencontres professionnelles B2B, une visite à la Foire internationale de Dakar (FIDAK) et au Pôle urbain de Diamniadio, ainsi que l’organisation du Forum d’affaires et de partenariat Tunisie- Libye- Sénégal.