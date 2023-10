Le Musée national d’art moderne et contemporain, Macam-Tunis, poursuit ses activités dans le cadre du programme “Le Musée dans les régions “.

Des visites virtuelles des expositions organisées par le Macam – Tunis sont au programme d’une rencontre-débat prévue, le vendredi 27 octobre 2023, à la médiathèque régionale de l’Ariana.

Logé au cœur de la Cité de la Culture à Tunis, le Musée National d’Art Moderne et Contemporain, MACAM Tunis, a été inauguré le 20 mars 2018, à l’occasion de l’ouverture de la Cité de la Culture. Il est composé d’une grande salle d’exposition semi-permanente, d’une salle d’exposition temporaire et d’une galerie d’art moderne et contemporain “Galerie Macam”.

Le musée dispose d’une réserve dédiée au stockage des collections, d’un atelier d’assistance technique et d’un atelier de restauration. Il propose également un espace dédié aux enfants (MACAM Kids), une boutique muséale (Bookshop) et un Centre de recherche et de documentation en arts visuels.

Ce musée dédié à toutes les formes d’arts plastiques et visuels a pour mission l’étude, la gestion, la restauration, la conservation et l’exposition d’œuvres artistiques, selon les normes muséales internationales, en plus de promouvoir les expériences visuelles et plastiques contemporaines.