L’Institut Arabe des Chefs d’entreprises a annoncé, vendredi, le lancement d’un appel à candidatures pour participer à son Hackathon ” YouThink: Hack for Economy”, qui a pour objectif de proposer des solutions innovantes et créatives visant à lutter contre l’informalité.

Ce Hackathon, qui se tiendra 18 et 19 novembre prochain, est ouvert aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans soucieux par les enjeux économiques parmi des étudiants, des jeunes diplômés, des entrepreneurs, des freelancers et activistes de la société civile.

“Il offre une opportunité de faire entendre la voix des jeunes et rassembler les esprits brillants de la jeune génération, qui peuvent collaborer et développer des idées collectivement ou individuellement”, ajoute l’Institut.

Cinq lauréats seront récompensés par des prix et auront l’opportunité de présenter leurs idées et solutions à la 37éme édition des Journées de L’Entreprise 2023 autour de “L’Entreprise et l’Informalité : Inégalités et Solutions en suspens “.

Les personnes souhaitant participer à cette compétition peuvent s’inscrire en ligne, au plus tard le Dimanche 5 novembre 2023.