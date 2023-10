A l’occasion du 20ème anniversaire de la coopération scientifique et technologique établie entre la Tunisie et l’Union Européenne depuis 2003, une nouvelle convention de coopération a été signée mercredi à Tunis entre l’agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR) et l’Union Européenne dans le domaine de la recherche verte.

” Baptisé ARESSE ou projet d’appui à la recherche et l’enseignement scientifique pour le secteur de l’environnement, ce nouveau programme a pour objectif de promouvoir la recherche, l’innovation verte et le transfert de la technologie dans le domaine de l’environnement “, a fait savoir Chedly Abdelli, directeur général de l’ANPR.

S’exprimant à l’ouverture des journées Tuniso-Européennes de la Science et de l’Innovation (TESI 2023), Abdelli a indiqué que ce projet est l’une des quatre composantes d’une convention de coopération signée en avril 2022 entre la Tunisie et l’Union Européenne portant sur un programme d’appui à l’action environnementale.

Financé à hauteur de 11,5 millions d’euros, ARESSE se poursuivra pendant 48 mois et a trois objectifs spécifiques, selon le responsable.

Il s’agit de renforcer et de soutenir la formation aux compétences vertes à travers la mise en place d’un système efficace de formation.

Il sera également question de soutenir une recherche collaborative impactante dans le domaine de l’environnement pour accroitre l’orientation de la recherche appliquée vers les besoins socioéconomiques.

Il s’agit, en outre, d’appuyer les municipalités et collectivités locales ainsi que les entreprises dans leurs mandats de développement dans le domaine de l’environnement.

D’après l’intervenant, dans le cadre de ce projet, un Référentiel Métier Référentiel Compétences (REMERC) sera mis en place pour le secteur de l’environnement et sera basé sur un benchmarking et une cartographie des formations existantes.

Des master co-construits avec les universités autour d’une thématique environnementale prioritaire seront également créés outre l’intégration de l’approche Green sans les universités et la création de l’observatoire des métiers et des nouveaux métiers dans le secteur de l’environnement.

La création des startups dans le secteur de l’environnement sera également appuyée.

” L’ANPR se chargera aussi de lancer la session MOBIDOC-GREEN (partenariats socioéconomiques : municipalités et entreprises principalement) et d’accompagner des porteurs de projets MOBIDOC-GREEN dans la création de leurs startups “, a ajouté Abdelli.

Les Journées TESI se déroulent du 16 au 20 octobre 2023 à la Cité de la Culture à Tunis.