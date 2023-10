Un projet de loi portant approbation de l’accord de garantie, conclu le 2 juin 2023, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), a été adopté, mardi, lors d’une séance plénière tenue à l’ARP, avec 84 voix pour, 29 voix contre et 15 abstentions.

Cet accord porte sur un prêt qui sera accordé à l’Office National de l’Assainissement (ONAS), d’un montant de 113,6 millions d’euros (377,6 millions de dinars -MD). Il s’agit d’une contribution au financement du projet d’appui aux services d’assainissement en Tunisie, dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Ce projet, dont le coût s’élève à 1812 MD, sera financé par l’Etat, la BIRD, et l’ONAS, et il permettra la création de 150 postes d’emploi, dans sa première phase, et 233 postes d’emploi dans sa 2ème phase.

Il convient de souligner que le prêt sera remboursé sur une période de 25 ans, dont 10 ans de grâce.