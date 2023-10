Après son guide immobilier pour le premier semestre de l’année en cours, le premier portail en Tunisie, lance sa toute dernière édition du tensiomètre locatif qui retrace la dynamique du marché de la location longue durée en Tunisie.

Ce baromètre correspond à des logements destinés exclusivement à l’habitation et à la location, annoncés sur le portail entre janvier et juin 2023.

Évolution des prix et diminution des superficies

En Tunisie, les prix continuent, en moyenne, leur ascension sur l’année 2023.

En effet, les prix ont augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente et l’on constate aussi une hausse en glissement trimestriel de 4 % comparé à 2022.

En ce qui concerne l’évolution des superficies, nous remarquons une chute de -2 % en glissement annuel et de -5 % en glissement semestriel.

Les prix de la location continuent de grimper

Dans le segment des appartements S+2 proposés vides à la location, les loyers les plus chers se trouvent essentiellement en banlieue nord de Tunis, notamment aux Berges du Lac 2 (2300 DT), la Marsa (2370 DT), Les Jardins de Carthage (2000 DT) et Ain Zaghouan Nord (1630 DT), La Soukra (1300 DT), Cité Ennasr 2 (1240 DT),

Ensuite, El Aouina, un appartement S+2 vides se loue en moyenne à 1200 DT et se négocie désormais à 1050 DT du côté de Riadh El Andalous.

Hors bassin tunisois, une habitation du même segment coûtera 1240DT par mois à Hammamet Nord et 940 DT à Sahloul.

La Marsa, Hammamet Nord et Sahloul sont les plus plébiscités par les Tunisiens.

La Marsa jouit d’une proximité avec le centre-ville de Tunis, l’aéroport et la zone touristique de Gammarth, ce qui fait que c’est le quartier le plus recherché en grand Tunis par les usagers du portail avec 8 % des résultats de recherches.

En ex-aequo avec Cité Ennasr 2, les jardins de Carthage attirent 7 % des demandes de location.

Au Sahel, Sahloul reste une tendance haussière au niveau de la demande locative avec 21 % des recherches traduites sur le portail de mubawab, et devance ainsi Kantaoui et Hammam Sousse, tous deux situées à 11 % et 6 % des demandes.

Les gouvernorats de Sousse et de Monastir font bonne figure avec leurs centre villes qui occupent 6 % des demandes de locations.

Un peu plus au nord, nous retrouvons Hammamet Nord en tête des quartiers les plus demandés au Cap Bon avec 21 % des demandes devançant Cité El Wafa 14 %, Nabeul 13 %, suivis par Yasmine Hammamet 8 % et Hammamet Sud 6 %.

En trois ans, le prix national moyen ne cesse de bondir

Le marché locatif de longue durée a enregistré une progression moyenne de prix de 21 % entre 2020 et le premier semestre de 2023.

Cette croissance a réussi a amené le prix national moyen d’une location longue durée à franchir la barre de 1650 DT au premier semestre de 2023 contre 1380 DT en 2020.

Les chiffres à retenir

37 % des personnes connectées sur le portail de Mubawab Tunisie sont intéressées par une location de longue durée dont 71 % d’eux cherchent à louer un appartement.

La moyenne des tarifs de location a enregistré une hausse de 5 % entre janvier et juin 2023 par rapport à l’année précédente.

La moyenne du prix national pour une location longue durée a augmenté de 270 DT entre 2020 et le premier semestre de 2023.

« Dans le marché de la location longue durée, les prix continuent de grimper à un rythme fulgurant, en raison de l’inflation galopante qui sévit dans le pays. Cette hausse mécanique crée une pression particulièrement forte, surtout dans les grandes villes, et son redressement futur dépendra largement de l’état à venir de l’économie nationale » Conclut Anis Gharbi, Country Manager de Mubawab Tunisie

Le rapport complet est consultable par ici

Méthodologie

Les observations formulées dans cet ouvrage correspondent à des logements destinés exclusivement à l’habitation et à la location, annoncés sur le portail Mubawab.tn entre les mois de janvier et de juin 2023, sont exclus : Les biens à usage commercial, les biens fonciers, les fermes et biens à la vente.

Des prix moyens sont calculés par zone géographique, dans l’ensemble et pour chacun des segments retenus pour les appartements vides, anciens et neufs et pour toute configuration, sur la base des annonces de location publiées sur Mubawab.tn.”

Les prix indiqués dans cette étude présentent des “moyennes” qui dépendent de la typologie d’appartement, du standing et de l’état du bien. L’on peut trouver des prix supérieurs et d’autres inférieurs pour la même zone et la même typologie.”

À propos de Mubawab

Mubawab est la plateforme digitale de référence dans le secteur immobilier national.

Mubawab offre à ses utilisateurs un éventail d’annonces proposées par les professionnels du secteur. La notoriété de Mubawab lui vaut aujourd’hui la confiance des internautes, avec 500.000 visites par mois. Avec un portefeuille clients de près de 400 partenaires et plus de 41.000 annonces actives, le portail est une valeur sûre pour les agences et promoteurs immobiliers en Tunisie. Mubawab, filiale du groupe EMPG, est aujourd’hui le leader incontesté sur le marché tunisien, au Maroc et en Algérie. C’est le premier portail immobilier qui cherche à révolutionner les métiers de l’immobilier, le structurer et accompagner la dynamique que connaît ce secteur à fort potentiel.