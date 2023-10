La Tunisie et le Venezuela signent un accord de coopération culturelle 2024-2026

Un programme de coopération culturelle entre la Tunisie et le Venezuela s’étalera sur une période de trois ans, de 2024 à 2026.

Selon un communiqué du ministère des Affaires Culturelles, publié en fin d’après-midi, la cérémonie de signature de l’accord culturel tuniso-vénézuélien a eu lieu, vendredi, à Tunis au siège du ministère des Affaires Culturelles à la Kasbah.

Le texte de l’accord a été signé par la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, et le Vice-ministre vénézuélien des Affaires Africaines, Yuri Pimentel, en présence de l’ambassadeur de son pays en Tunisie, Carlos Feo Acevedo.

A cette occasion, la ministre des Affaires Culturelles a souligné la volonté de la Tunisie d’activer la coopération culturelle bilatérale à travers la mise en œuvre d’un certain nombre de projets pilotes conjoints. Pour sa part, le vice-ministre des Affaires africaines du Venezuela, a évoqué des projets communs qui seront mis en œuvre en coordination entre les ministères de la Culture en Tunisie et au Venezuela.

Ce nouveau programme vise à renforcer les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine culturel et à développer les perspectives de coopération dans divers secteurs, notamment le cinéma, les arts plastiques, le livre, la traduction et le patrimoine.

Le texte de l’accord stipule également l’organisation d’événements artistiques et culturels et l’échange d’expertise en matière scientifique et créative.