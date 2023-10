La promotion des relations de coopération et l’échange d’expériences et d’expertises entre la Tunisie et le Venezuela dans le domaine social ont été au centre d’une rencontre qui a eu lieu, vendredi soir, entre le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, et le vice-ministre vénézuélien des relations extérieures chargé des affaires africaines, Yuri Pimentel.

Le ministre des Affaires sociales a, à cette occasion, passé en revue les principaux programmes du ministère, notamment le programme de lutte contre l’analphabétisme et le programme de promotion des personnes handicapées, selon un communiqué publié par le ministère.

Zahi a mis l’accent sur l’importance de s’inspirer du programme vénézuélien “EL Sistema”, d’aide aux enfants en difficulté, sociale ou familiale, par l’éducation musicale intensive.

Pour sa part, le vice-ministre vénézuélien a affirmé la disposition de son pays à développer les relations de coopération avec la Tunisie dans le domaine social.

Au cours de cette réunion, le ministre des Affaires sociales et le vice-ministre vénézuélien des relations extérieures chargé des affaires africaines, ont réitéré la pleine solidarité avec le peuple palestinien face aux attaques dont il est victime de la part de l’entité sioniste.