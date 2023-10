Dans le cadre de leur 34ème édition, les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) qui se dérouleront du 28 Octobre au 4 Novembre 2023, mettent à l’honneur cette année le réalisateur et écrivain Sénégalais Sembène Ousmane, et ce, à l’occasion de la célébration du centenaire de sa naissance (1923-2023).

Fidèle compagnon de feu Tahar Cheriaa dans le parcours de naissance des JCC, Sembène Ousmane a été le premier lauréat du tout premier Tanit d’Or des JCC dans sa première édition en 1966 pour son film ” La Noire de… “.

Sembène Ousmane, le “Père des cinémas africains” a forgé durant sa carrière cinématographique un véritable plaidoyer contre la perte de l’identité culturelle africaine et pour la résistance contre les oppressions de tous bords.

A cet effet, l’hommage-célébration qu’organisent les JCC constitue un devoir de mémoire à l’égard d’un cinéaste qui a œuvré pour l’indépendance des cinémas du Sud et pour défendre les causes de sa patrie et de l’Afrique.

Pour rappel, l’engagement de ce cinéaste dans la défense des causes de son pays et de tout le continent africain, s’est illustré dans des films qui ont décroché de nombreuses distinctions pour ne citer que ” Camp de Thiaroye “, qui a remporté le Grand Prix du Jury à la Mostra de Venise en 1988 et son tout dernier film, trois ans avant son décès en 2007, ” Moolaadé “, qui a reçu en 2004 le Prix ” Un Certain Regard ” au Festival de Cannes ainsi que le prix spécial du jury au Festival international du film de Marrakech