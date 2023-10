” Le résultat semestriel global des 63 sociétés cotées, ayant publié leurs états financiers, affiche une progression de 4,6%, à fin juin 2023, par rapport à la même période de l’année 2022, pour atteindre un montant de 1 320 millions de dinars (MD) “, c’est ce qui ressort du rapport ” Evolution des résultats semestriels des sociétés cotées “, publié mardi par la Bourse de Tunis (BVMT).

En fait, la BVMT a précisé que jusqu’à ce jour, 63 des 79 sociétés cotées, soit 80% des sociétés de la Cote, ont procédé à la publication de leurs états financiers pour l’année en cours. Seize sociétés n’ont pas encore publié leurs états financiers au titre de l’exercice 2022.Sur ces 63 sociétés cotées, 33 ont enregistré des résultats positifs au titre du premier semestre 2023.

Les sociétés qui composent le Tunindex20 (hors SAH non encore publié), ont accaparé 73% du résultat semestriel global. Ce résultat s’est amélioré de 2,1%, se situant au niveau de 970 MD. De même, la Bourse de Tunis a fait état de l’amélioration du résultat de l’ensemble des sociétés composant le secteur financier de 3,5%, à 948 MD.

Ce secteur, qui compte 28 sociétés cotées (banques, compagnies d’assurances et sociétés de leasing), se présente comme la principale capitalisation de la cote.

S’agissant du résultat global du secteur des services aux consommateurs, il a connu une progression de 17,3%, à 47,6 MD, et ce, à fin juin 2023. Ce secteur regroupe entre autres deux enseignes de la grande distribution, quatre concessionnaires automobiles, le transporteur national Tunisair…Pour ce qui est du secteur des Biens de consommation, il a enregistré une progression au niveau de son résultat semestriel global de 6,5%, à 230,2 MD au titre du premier semestre 2023 par rapport à la même période de l’année écoulée.

Cette hausse a été favorisée, principalement, par le résultat semestriel global du sous-secteur agroalimentaire et boissons qui a augmenté de 10,5%. Idem pour le secteur des industries, dont le résultat semestriel global a évolué positivement de 76%, pour atteindre 49 MD, à fin juin 2023, grâce à l’amélioration des résultats des sociétés ONE TECH HOLDING et Carthage Cement.

En revanche, le résultat du secteur de matériaux de base a fortement régressé de 42,8% pour se situer à 30 MD, contre 52 MD durant la même période de l’année 2022. Ce recul est imputable à la contreperformance du sous-secteur de la Chimie dont le résultat semestriel a régressé de 56,7% et du sous-secteur des Matières Premières (-31,4%).