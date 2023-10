Le cinéaste Tchadien Mahamat Saleh Haroun présidera le Jury de la Compétition des longs et courts métrages de fiction et d’animation de la 34ème édition des Journées des Cinématographiques de Carthage (JCC).

Lauréat du Tanit d’Argent en 2006 pour son film ” Daratt “, Mahamat Saleh Haroun a eu des participations importantes dans les compétitions officielles et les sections parallèles, ont annoncé les JCC dans un communiqué publié samedi. Ce cinéaste est parmi les rares réalisateurs dont les films ont été choisis à deux reprises pour l’ouverture des JCC (” Un Homme qui crie ” en 2010 et ” Lingui les liens sacrés ” en 2021), indique la même source.

La compétition officielle des JCC 2023 comprend une compétition pour films de fiction et d’animation et une autre pour les documentaires. Le programme officiel prévoit également une section consacrée à la célébration de l’année du centenaire du cinéma tunisien (décembre 1922-décembre 2023) qui sera conçue par la Cinémathèque tunisienne.

Exclusivement dédiée aux cinéastes arabes et africains, la compétition officielle des JCC comprend des longs et courts métrages de fiction, d’animation et documentaires, en plus de la section Ciné Promesse qui est réservée aux films d’école africains et arabes. La section Carthage Pro soutient les projets de films à travers avec ses ateliers Chabaka, Takmil, Carthage Talks et Meet The Talents.

Créée à L’occasion du centenaire, la section Horizons du cinéma tunisien est ouverte aux longs métrages Tunisiens sélectionnés officiellement par le festival et ne faisant pas partie de la compétition officielle.

La section Carthage Ciné Promesse a pour objectif de présenter des films d’étudiants africains et Arabes d’écoles de Cinéma (fiction, animation ou documentaire) d’une durée maximum de trente (30) minutes.

Le festival des JCC se déroulera du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans “une édition exceptionnelle”. Les organisateurs ont récemment annoncé la désignation du cinéaste palestinien Hany Abu Assad comme invité d’honneur.

Le Sénégal et la Jordanie sont les pays invités d’honneur des JCC 2023. L’Algérie, la Syrie, la Palestine, l’Afrique du Sud, le Soudan, le Nigéria, le Tchad et autres pays seront également à l’honneur.