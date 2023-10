La société de développement et d’investissement Al Buhaira-Invest a annoncé le lancement de son nouveau projet, “La Perle du Lac 2”, lors d’une soirée promotionnelle qui s’est tenue le jeudi 5 octobre 2023 en présence de plusieurs personnalités, invités et représentants des médias.

Le projet “La Perle du Lac 2” représente une subdivision soigneusement conçue visant à améliorer la qualité de vie, transformant Tunis en une destination hautement attractive et un pôle régional rayonnant.

Sur 57,1 hectares, ce nouveau projet est directement connecté aux principales artères routières de la ville. Elle est située à quelques minutes du centre de Tunis, de l’aéroport international de Carthage, et de la banlieue nord de la capitale.

“La Perle du Lac 2” est le résultat d’une vision ambitieuse, pour une ville moderne, symbole de progrès et de civilisation qui répond aux normes internationales dans l’utilisation des technologies nouvelles et du respect de l’environnement dans toutes ses composantes.

M. Mohamed Ridha Trabelsi, directeur général de la société Al-Buhaira Invest, a mis l’accent sur l’importance de ce projet en déclarant : “La bonne gestion du plan d’aménagement de ce projet nous a permis la fourniture de tous les services à distance, y compris l’accès aux réseaux intelligents de la ville et au système de gestion à distance pour l’éclairage public, la gestion du réseau de distribution d’eau et du gaz, ainsi que la conservation de l’eau et la gestion des eaux usées.

Ce projet comporte de nombreuses fonctionnalités qui feront de “La Perle du Lac 2” un projet unique en son genre en Tunisie, dont le plus marquant est peut-être sa planification urbaine précise et sans précédent.

Toutes les infrastructures de ce projet répondent pleinement aux exigences et normes d’une écoville durable et intelligente, capable de faire face aux défis écologiques et climatiques, puisque de nombreux espaces verts ont été dotés de systèmes de gestion et de rationalisation de l’eau. Bref un système qui replace l’eau et la nature au cœur de son urbanisme pour atténuer l’impact du réchauffement climatique”.

M. Sami Zarrouk, Directeur Commercial Al-Buhaira Invest, a déclaré : “Aujourd’hui, nous entamons la phase la plus importante, qui sera une extension de la ville de Tunis. La superficie totale est de 220 hectares et comprend quatre subdivisions. La première subdivision a été réalisée de 2017 à 2019, “La Perle du Lac 1”, et nous entamons le projet “La Perle du Lac 2″, qui couvre une superficie de 57 hectares et comprend 100 subdivisions.”

Il convient de noter que “La Perle du Lac 2” comprendra un centre commercial, “Tunis Garden City”, qui s’étendra sur environ 5 hectares au cœur de la subdivision. Il offrira environ 73.000 mètres carrés de magasins, d’unités résidentielles et de bureaux. Il accueillera également un hôtel d’affaires de haut standing et un musée sur une superficie de 4.000 mètres carrés.

Il convient de noter qu’Al-Buhaira Invest est active depuis 40 ans et a transformé les rives du lac depuis ses débuts en 1983. La société a célébré, en marge de la soirée promotionnelle du jeudi 5 octobre prochain, le 40e anniversaire de sa création.