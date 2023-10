A la suite de la publication par la partie européenne, pour la deuxième fois et contrairement aux usages, de documents officiels tunisiens relatifs au versement de 60 millions d’euros en faveur de la partie tunisienne, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger tient à préciser ce qui suit :

Le montant en question concerne le programme d’appui aux mesures d’atténuation du Covid-19 et de relance économique au titre de 2021, et n’a pas de lien avec le Mémorandum d’entente (MoU) sur le partenariat stratégique et global signé à Carthage le 16 juillet 2023.

“Les messages officiels publiés à ce sujet par des sources européennes sont contradictoires, prêtent à confusion et ont pu ainsi induire en erreur l’opinion publique”, ajoute le ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie demeure attachée à ses engagements dans le cadre du partenariat stratégique avec l’UE, ainsi qu’à l’esprit de partenariat gagnant-gagnant et d’égal à égal, dans le respect mutuel qui a présidé à la conclusion du MoU du 16 juillet 2023.