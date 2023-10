La Tunisie adopte le programme CLE de l’OIT pour sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’organisation internationale du Travail (OIT) ont signé une convention portant sur la diffusion de la culture de l’entrepreneuriat parmi les étudiants, selon un communiqué publié, jeudi, par le ministère.

La convention vise à adopter le programme Comprendre L’Entreprise “CLE” qui est une formation dynamique, participative et intuitive sur l’entreprise et l’esprit entrepreneurial pour les jeunes.

Développée par l’OIT, cette formation a été introduite dans plus de 55 pays dans le monde. Le programme sensibilise les jeunes, femmes et hommes, aux opportunités et aux défis des affaires, de l’entrepreneuriat et de l’auto-emploi. Il les aide à identifier et à travailler sur quelques compétences entrepreneuriales de base comme la communication, la négociation et la planification.