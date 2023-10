Le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle réalisée par l’Institut Choiseul. Il identifie et classe les 200 jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins les plus talentueux de leur génération.

“Depuis son lancement en 2014, l’objectif de ce classement a été de mettre en lumière et en lien les décideurs africains amenés à jouer un rôle prépondérant dans l’économie du continent. Le Choiseul 100 Africa est devenu un réseau d’influence panafricain sans équivalent pour la jeune génération”.

Dans le dernier Top 100 du classement Choiseul 2023, on retrouve deux tunisiens :

Iheb TRIKI – Co-Founder & Chief Executive Officer – Kumulus Water

– Co-Founder & Chief Executive Officer – Mohamed Ali BEN ARBIA – Advisory Partner – Crowe

Dans le classement Top 200, on retrouve 4 autres jeunes dirigeants de ce classement 2023 de l’Institut Choiseul :