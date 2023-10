Moungi Bawendi : Pressenti au prix Nobel de chimie depuis 2020

Moungi G. Bawendi qui vient d’obtenir le prix Nobel de chimie 2023 en compagnie de Louis E.Brus et Alexeï I. Ekimov pour la découverte et la synthèse de points quantiques, avait été pressenti pour le prix Nobel de chimie 2020 aux côtés des professeurs Taeghwan Hyeon, de l’Université nationale de Séoul et Christopher Murray, de l’Université de Pennsylvanie, avait indiqué le journal The National. www.thenational.ae.

L’attribution de ce prix à Bawendi n’est donc pas une surprise, il ne l’a pas eu en 2020, il vient de l’obtenir en 2023.

Bawendi est le fils du mathématicien Mohamed Salah Bawendi. Né le 15 mars 1961 à Paris, ce chimiste tuniso-américain et professeur au Massachusetts Institute of Technology, est l’un des pionniers de la recherche sur les points quantiques et l’un des chimistes les plus cités du monde.

Il est membre de l’Académie américaine des sciences et aussi l’Académie américaine des arts et des sciences. En 2006, il a reçu le prix Ernest-Orlando-Lawrence pour ses contributions exceptionnelles aux domaines couverts par les missions du département de l’Energie.

