Le Théâtre de l’opéra de Tunis organise dans le cadre des festivités liées à de l’inscription de l’ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco une manifestation spéciale dédié à cet événement, en proposant de la musique, une exposition et des spectacles animation et ce, le vendredi 6 octobre à la Cité de la culture Chedly Klibi à partir de 18H00.

Organisée sous l’égide du ministère des affaires culturelles et avec la collaboration de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), l’événement festif comporte des spectacles avec deux troupes venant directement de Djerba. Les visiteurs pourront voir également une exposition de photos et d’affiches sur Djerba ainsi qu’un film documentaire mettant l’accent sur les attraits de l’Ile.

La clôture de la manifestation sera avec un spectacle “Mhabba” qui sera donné par les jeunes voix de l’opéra de Tunis avec la participation du violoniste Outail Maaoui et le musicien Rabii Zammouri.