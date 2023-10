D’après des informations fournies par le Fonds monétaire international (FMI), mises en exergue par le célèbre site en ligne allemand Statistica et publiées par Financial Afrik, journal panafricain d’information financière, la Chine sera, en 2024, la première puissance économique mondiale, devant les Etats Unis.

Pour Statistica, site spécialisé dans la publication de statistiques issues de données d’instituts, d’études de marché et d’opinion ainsi que de données provenant du secteur économique, l’Asie poursuit son ascension dans le classement des puissances économiques mondiales alors que l’Afrique continue d’après Finacial Afrik continue à être absente du top 10 mondial.

Dans le détail, selon les projections, le top 5 mondial des pays avec le PIB le plus élevé devrait être occupé par quatre pays asiatiques à l’horizon 2024, reléguant les puissances européennes à un rang inférieur.

La Chine, dont la croissance économique a explosé à partir des années 1990, devrait voir son PIB dépasser celui des Etats-Unis.

L’Inde et l’Indonésie sont entrées récemment dans le top 10 des puissances économiques et devraient atteindre respectivement le troisième et le cinquième rang en 2024. Quant au Japon, il est prévu qu’il se maintienne au quatrième rang après avoir été dépassé par son voisin chinois en 2010.

Les pays européens ne seront plus que trois à figurer parmi les dix puissances économiques majeures en 2024. Toujours selon les projections du FMI, l’Allemagne devrait être reléguée au septième rang derrière la Russie, alors que le Royaume-Uni et la France sont attendus en neuvième et dixième position, juste derrière le Brésil.

Pour comprendre l’ascension de la Chine, il y a trente ans (1992), un classement publié par le FMI sur les dix premières puissances économiques du monde fait ressortir l’ordre suivant : Etats Unis, Japon, Allemagne, Russie, Chine, Italie, France, Inde, Brésil, Royaume uni.

Les géostratèges tunisiens – s’ils existent bien sûr- devraient tenir compte de ces changements pour les futures alliances et partenariats de la Tunisie.

Abou SARRA